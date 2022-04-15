TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a flaş Liverpool benzetmesi!
Trabzonspor şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta. Fırtına, Fatih Karagümrük karşısında kazanması halinde Fenerbahçe ve Konysapor'un puan kaybetmesini bekleyecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bordo mavili ekibi değerlendirdi. Özcan, "30 yıldır futbolu takip ediyorum, gördüğüm en rahat ve açık ara şampiyonluk oldu bu. Bu konuda Liverpool'a benzetiyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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