TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK CANLI İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i
Trabzonspor Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fırtına maçı kazandığı takdirde Fenerbahçe ve Konyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Bu senaryonun oluşması durumunda bordo mavili ekip şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'un zorlu maça Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny 11'i ile çıkması bekleniyor. 15 Nisan Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...
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