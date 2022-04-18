TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Ziraat Türkiye Kupası'na kilitlendi! "İşleri kolay olmayacak"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında lig lideri Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, mücadele öncesinde bordo-mavilileri değerlendirdi. Akcan, "Karşılarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi elemiş bir takım var. Trabzonspor zorlu bir maçta galibiyete daha yakın taraf ama işleri kolay olmayacak." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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