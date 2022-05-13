TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a dikkat çeken Şampiyonlar Ligi yorumu! "Barcelona ve Bayern Münih..."
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan gruplara direkt katılma ihtimali bulunan bordo mavili ekip hakkında konuştu. Aktan, "Şampiyonlar Ligi başka bir platform. Ölüm grubu çıkarsa daha iyi olur. Mesela Barcelona ve Bayern Münih ile aynı gruba düşmek isterim. Onlar birbirlerini yerken sen aradan bir puan kaparsan yakalarsın ama Victoria Plzen, Sparta Prag ve Olimpiakos'un arasında olmak istemem. Herkes beni yenmek ister." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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