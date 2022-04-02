TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor taraftarından Beşiktaş'a özel koreografi!
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Fırtına'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Paylaşımda bordo mavili ekibin taraftarı siyah beyazlı ekip ile yapacakları maça özel bir koreografi ile çıkacaklarını gösterdiler. İşte o paylaşım... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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