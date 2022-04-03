Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Lider Trabzonspor, 8. sırada bulunan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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