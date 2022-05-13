TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor! İşte detaylar
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Antalyaspor ile evinde berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kupasına kavuşuyor. Fırtına 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçından 1 gün önce kupasını Medical Park Stadyumu'nda kaldıracak. Detayları A Spor muhabiri Murat Onur aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:18
Fırtına şampiyonluk kupasına kavuşuyor! 13 Mayıs 2022 | 12:00
46:07
Uğurcan A Spor'a konuştu! "İstediğim teklif..." 13 Mayıs 2022 | 12:00
01:19
"Trabzonspor Barcelona ve Bayern..." 13 Mayıs 2022 | 12:00
01:51
Canlı yayında duyurdu! Fırtına'dan Nwakaeme'ye yeni teklif 13 Mayıs 2022 | 12:00
03:29
Fırtına Devler Ligi'ne hazırlanıyor! Hangi bölgelere transfer yapılacak? 13 Mayıs 2022 | 12:00
45:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu! 12 Mayıs 2022 | 12:00
03:09
İşte Kayserispor - Trabzonspor ZTK maçı öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri! 10 Mayıs 2022 | 12:00
00:36
Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Marcelo savaşı! 09 Mayıs 2022 | 12:00