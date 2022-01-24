TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor o golcüden vazgeçti! Galatasaray da istiyor
Trabzonspor'da takviyeler devam ediyor. Son olarak Enis Destan'ı Trabzon'a getiren bordo mavili ekip Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile de prensipte anlaşıldı. Djaniny'nin sakatlığından ötürü santrafor arayışına da geçen Trabzonspor, forvetinin sakatlığının kısa süreceğinden ötürü transferden vazgeçti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç vazgeçilen ismi açıkladı. Domaç, "Djaniny dönemeyecek olsaydı bugün Galatasaray'ın da gündeminde olan Artem Dovbyk'i kadrosuna katacaktı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Trabzonspor o golcüden vazgeçti! G.Saray da istiyor 24 Ocak 2022 | 12:00
00:35
Trabzonspor'a galibiyeti getiren detay! 24 Ocak 2022 | 12:00
02:08
Enis Destan Trabzon'a geldi 24 Ocak 2022 | 12:00
01:06
Trabzonspor taraftarı galibiyeti kolbastı ile kutladı 23 Ocak 2022 | 12:00
00:38
Trabzonspor'da yeni imzalar atıldı! 23 Ocak 2022 | 12:00
00:48
Trabzonspor takım otobüsü Seyrantepe'ye geldi 23 Ocak 2022 | 12:00
03:01
Anlaşma tamam! Fırtına'dan bir transfer daha 21 Ocak 2022 | 12:00
00:24
Bakasetas kaçırdı Minik Kaan yıkıldı 21 Ocak 2022 | 12:00