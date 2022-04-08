TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te! O isim kadroda
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Zorlu maç bordo mavili ekibin yaşadığı sert hava koşulları sebebiyle 1 gün ertelendi. A Spor muhabiri Furkan Yıldız son biligileri aktardı. Yıldız "Hava koşulları nedeniyle Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak havalanamadı ve maç 1 gün ertelendi. Ayrıca 1,5 aydır sahalardan uzak olan Vitor Hugo kafilede yer alıyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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