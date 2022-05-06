TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor için flaş Şampiyonlar Ligi yorumu! "Temmuz başı..."
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Play-off'tan katılacak olan Fırtına'nın kadroya yapacağı takviyeler hakkında A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir konuştu. Özdemir, "Trabzonspor'un kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nda oynanan oyun ligimizin çok üzerinde. Bu yüzden kadroyu güçlendirecek yeni oyuncuların Temmuz başı gibi yeni transferlerin kadroya dahil olması gerekiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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