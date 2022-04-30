TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor efsanesi A Spor'a konuştu!
Lider Trabzonspor Süper Lig'in 35. hafta Antalyaspor'u Medical Park Stadyumu'nda konuk edecek. Bordo mavili ekip 1 puan kazanması halinde 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan edecek. Maçtan önce Trabzonspor ile şampiyonluklar yaşayan efsane forvet Hüseyin Tok, A Spor'a konuştu. İşte Tok'un şampiyonluk sözleri. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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