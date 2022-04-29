TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk açıklaması!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor 35. haftada Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Fırtına şampiyonluğa 1 uzaklıkta bulunuyor. Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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