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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor aradığı stoperi İtalya'dan buldu!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi aradığı stoperi İtalya'da buldu. Bordo mavili ekip Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin ilgileniyor. Radyo programcısı Salim Manav, transferi detaylıca değerlendirdi. Manav, "Sezon başında 8 milyon euro karşılığında Roma'dan Verona'ya transfer oldu ama istediği şansı bulamadı. Sezon başında Trabzonspor bir girişimde bulunmuştu ama başarılı olamamıştı. Edgar'ın da Afrika Kupası'nda oynayacak olmasından ötürü Trabzonspor'un tekrar talip olduğunu söyleyebiliriz." dedi | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
12.11.2021
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