14 Kasım 2021, Pazar
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Visca Trabzonspor'a geliyor mu?
Trabzonspor milli araya en yakın rakibine karşı 7 puan farkla lider girdi. İlk 12 haftada 30 puan toplayan bordo mavili ekip, devre arasında yapacağı transferler için de çalışmalara başladı. Kanat bölgesine oyuncu arayan Trabzonspor, Başakşehirli Edin Visca'yı gözüne kestirdi. Konu ile ilgili A spor yorumcusu Hamdi Aslan açıklama yaptı. Aslan, "Visca ligimizin en özel oyuncularından birisi. Başakşehir'in son haftalardaki futboluna çok katkı sağladı. Ayrılırsa Başakşehir takımının kimyası bozulabilir. Trabzonspor'un da o bölgeye çok ihtiyacı var. Bana zor geliyor." dedi. | Trabzonspor haberleri
14.11.2021
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