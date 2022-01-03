Trabzonspor bombayı patlatıyor! Visca transferi için tarih verdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Artı Futbol programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Başakşehirli futbolcu Edin Visca ile ilgili, "Visca transferi salı günü açıklanabilir, artık geri dönüş yok." dedi. (TS spor haberi)

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