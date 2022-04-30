TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'da şampiyonluk havası!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor 35. hafta müsabakasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fırtına zorlu mücadeleden 1 puan kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Maçtan önce Trabzon kentinde kutlamalar sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. İşte Trabzon meydandan son durum. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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