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Trabzonspor haberleri: Taraftarlar harekete geçti! Fırtına'da Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ekim Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi, bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Fenerbahçe maçı öncesi tüm sakat oyuncuların dönmesi bekleniyor. Bu maça neredeyse tam kadro sahaya çıkılacak. Şehir ve camia bu maça kilitlenmiş durumda, koreografi çalışması var." dedi. İşte son gelişmeler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
07.10.2021
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