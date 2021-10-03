Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor nadir ikiliyi buldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanında muhteşem bir oyunla 2-1'lik galibiyet alan Trabzonspor'da önemli isimler ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz "Trabzonspor şampiyonluk yolunda en iddialı ikiliyi buldu. Bu ikiliye Cornelius, Djaniny ve N'Wakame gibi müthiş katkılar var." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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