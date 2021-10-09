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TRABZONSPOR HABERLERİ - Derbi öncesi flaş sözler! Hamdi Aslan: O takımın farkı...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesinde konuşan A Spor yorumcusu Hamdi Aslan "10. haftaya doğru ligin zorlaşacağını bekliyordum. Gidişat oraya gidiyor. Trabzonspor'un oyun yapısı daha çok belli ama Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var." dedi. | Trabzonspor haberleri
09.10.2021
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