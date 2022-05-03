TRABZONSPOR HABERLERİ - Selahattin Kınalı: Abdülkadir Ömür ve transfer...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı değerlendirdi. Kınalı, "Trabzonspor'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür için çok ciddi ilgilenen teklifler var hatta protokol yapma aşamasına gelindi. " dedi.
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