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TRABZONSPOR HABERLERİ - Selahattin Kınalı: Abdülkadir Ömür ve transfer...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı değerlendirdi. Kınalı, "Trabzonspor'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür için çok ciddi ilgilenen teklifler var hatta protokol yapma aşamasına gelindi. " dedi.

03 Mayıs 2022 | 12:51
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