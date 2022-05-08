TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyon Trabzonspor Yenikapı'yı doldurdu!
2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kutlamalara İstanbul'da devam etti. İstanbul Yenikapı'daki etkinlik alanını dolduran bordo mavili ekibin taraftarları ayak basacak yer bırakmadı. İşte Fırtına'nın şampiyonluk kutlama görüntüleri. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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