TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kutlamaları için İstanbul Yenikapı'ya geldi. 2021 - 2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Yenikapı'da 150 bin taraftar ile kutlamalara devam etti. Başkan Ağaoğlu, "Siz en büyük olabilirsiniz ama biz farklıyız, biz Trabzonspor'uz. Farklıyız çünkü karakterimizle şampiyon olduk. Bu bizim yeni sloganımız." dedi. Başkan Ağaoğlu ardından taraftar ile üçlü çekti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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