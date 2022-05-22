TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyon Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Art arda 7 oyuncu...
Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo mavili ekip eksik bölgeleri tamamlayarak yeni sezona da favori başlamak istiyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Fırtına'nın transfer yapacağı bölgeleri açıkladı. Özdemir, "30 yaş ve üzeri oyuncu tercihi yapılmayacak. Yaşı genç, dinamik ve dönüştürülebilir oyuncular tercih edilecek. Trabzonspor mental ve fiziksel anlamda son 8 haftada düştü. Bundan dolayı genç ve kaliteli isimlere yönelecekler. Sol bek kesinlikle şart. Sağ bek ve sağ stoper de alınacak. Trabzonspor'un 6 numaraya da ihtiyacı var. Nwakaeme krizi de devam ediyor. Eğer anlaşma olmazsa sol kanada bir transfer yapılacak. Visca'yı yedekleyecek bir sağ kanat da bakılacak. Son olarak bir forvet transferi yapılacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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