TRABZONSPOR HABERLERİ - Rizespor Trabzonspor maçı ertelenecek mi?
Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçlarından Çaykur Rizespor - Trabzonspor müsabakasında yoğun kar engeli geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son detayları aktardı. Sel, "Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Topu zemine bıraktığımızda sekmiyor. Temizlik yapılsa bile kar bastırdığı için sahanın üstü hemen kapanıyor." dedi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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