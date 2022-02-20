TRABZONSPOR HABERLERİ - O isimden Dorukhan Toköz sözleri! "Beşiktaş'ta oynasaydı..."
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'ı deplasmanda 4-0'lık farklı bir sonuçla geçmeyi başardı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal maçı iyi isimlerinden Dorukhan Toköz hakkında konuştu. Kapsal, "Beşiktaş'ta oynasaydı bu performansı verir miydi? Burada Abdullah Avcı, oyuncular ve şehir sahip çıktı. Zaten Trabzon'a ilk geldiğinde sürekli Uğurcan ilgilendi. Böyle bir kulübe denk gelmesi Dorukhan'ın performansını geliştirdi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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