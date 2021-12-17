TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme'nin eksikliği nasıl kapatılacak? "Sistem değişikliği..."

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yokluğu Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk yarısı kapatmıştı. Avcı'nın Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanadı nasıl dolduracağı merak konusu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Nwakaeme'nin eksikliği hakkında konuştu. Aslan, "Nwakaeme'nin oyun stiline alışan bir Trabzonspor var. Oyundayken Trabzonspor'un gücünü arttırıyor. Top hücuma aktarılırken takım oyunu görebiliyoruz ancak iş hücum oyuncularına gelinde biraz daha bireysel performanslar izliyoruz. Onun tarzında bir oyuncu yok. Abdullah Avcı farklı bir sistemi kullanabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL