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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın dediği oldu! Taraftarlar...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da gözler bu maça çevrildi. Fenerbahçe -Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada puan farkını açmak istiyor. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunsu Emre Sel aktardı. (TS spor haberleri)
18.12.2021
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