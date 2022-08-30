TRABZONSPOR HABERLERİ - Kopenhag'dan Cornelius için resmi teklif!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Danimarka ekibi Kopenhag, Trabzonsporlu forvet Andreas Cornelius için resmi teklif yaptı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
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