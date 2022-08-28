Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi Uğurcan Çakır yorumu!
Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde geride kalan 3 hafta 6 puanı bulunan Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını Akyazı'da paylaşacak. Bordo-mavililerle ilgili değerlendirmeleri A Spor yorumcusu Taner Karaman yaptı. Karaman, "Uğurcan gibi maç kazandıran kalecini yokluğu çok aranacak. Uğurcan geçen sezon 7-8 maçı kurtaran isim oldu. Böyle derbi maçlarında sonucu değiştiren bir isim Uğurcan." dedi.
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