Trabzonspor haberleri: Kaan Ayhan transferinde son durum ne?
Trabzonspor'da stoper takviyesini olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un elinde bulunan mevcut 4 isim stoper konusunda yeterli durumda. Kaan Ayhan transferinde rakamlar arasında farklılık var. Bu transfer olacak gibi durmuyor." dedi. (TS spor haberleri)
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