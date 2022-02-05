TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a büyük övgü! "İki silahınızın oynamamasına karşın..."
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarıyı bordo mavili ekip 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz ilk yarıyı değerlendirdi. Yılmaz, "Hamsik'in oynamadığı noktada Bakasetas'ın da altını çizelim. Bu iki silahınızın oynamamasına karşın ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyorsanız Trabzonspor'da her şey olumlu yönde." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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