Kritik Konyaspor maçını değerlendirdi! "Trabzonspor'un yapması gereken..."
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Türkiye'nin Kupası programında Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı. Aslan, "Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un oyunu seyirciyi tatmin etmedi ama ben Konyaspor maçının farklı olacağını düşünüyorum. Konyaspor'un sert bir savunma stratejisi var. Trabzonspor'un çok hareketli bir oyun yapısıyla oynaması lazım ve bireysel oyuncuların ön plana çıkması gerecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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