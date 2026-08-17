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Galatasaray 2. transferini bitirdi! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi
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Galatasaray 2. transferini bitirdi! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi

A Spor Yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferini bitirdiğini ve oyuncunun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesini beklediğini söyledi.

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