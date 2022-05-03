TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama planı!
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Bundan sonra gözler Fırtına'nın şampiyonluk kutlamalarında. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo mavili ekibin planlamasını açıkladı. Sel, "Trabzonspor taraftarı 8 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yapacak. Ardından kutlamalar daha organize bir şekilde Trabzon'da devam edecek. Antalyaspor maçından sonra taraftar sevinçten sahaya girdi ve saha zemini bozuldu. Bundan dolayı Altay maçı başka bir yerde oynanabilir ama şampiyonluk kupası her türlü Trabzon'da kaldırılacak. Ayrıca Trabzonspor kulübü yeni bir şampiyonluk forması ile Altay maçına çıkabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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