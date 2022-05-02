TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi!
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor ligin bitimine 3 hafta kala 9 puan farkla şampiyonluğunu garantiledi. Fırtına 38 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretini sona erdirdi. A Spor'dan bordo mavili ekibe geçmişten günümüze güzel bir belgesel yayınlandı. İşte Trabzonspor belgeseli. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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