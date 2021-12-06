TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor'un farkı! "Hedef çifte kupa"

Süper Lig'in ilk 15 haftasında yenilgisiz liderliğini sürdüren Trabzonspor'da işler iyi gidiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedef çifte kupa A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Trabzonspor'un diğer takımlardan farkını anlattı. Uluç, "Trabzonspor'u bir kenara koyalım. Ligdeki bütün takımların tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası. En gerçekçi hedef bu. Trabzonspor için de aynı şey geçerli çünkü 2'de 2 yapabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL