07 Aralık 2021, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Dikkat çeken yorum! "Trabzonspor kaybedebilir ancak..."
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Son Sayfa programında Trabzonspor'un gündemini yorumladı. Kınalı, "Trabzonspor yenilebilir ama bu takım 1 maç yenilir, üst üste zor yenilir. Trabzonspor'un kolay kolay çizgisinden sapacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
07.12.2021
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