TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk yarıda o isim ön plana çıktı! "Pozisyonunda oynamamasına rağmen..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan bordo mavili ekipte Dorukhan Toköz ön plana çıktı. A spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, yıldız oyuncu hakkında konuştu. Yılmaz, "Sahanın en iyilerinden birisi Dorukhan. Sağ bek olmamasına rağmen çok iyi. Perez'in 2 hafta önce sakatlığı bitti ama Dorukhan hala oynamaya devam ediyor. Belik atletik değil ancak pozisyon bilgisi çok yüksek." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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