TRABZONSPOR HABERLERİ - Flaş Trabzonspor yorumu! "Bu isimler riske edilmemeli"
Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Fırtına son dakikada yediği golle 2 puanı Hatay'da bırakmış oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal bordo mavili ekip hakkında konuştu. Kapsal, "Bana göre ikinci yarı Visca ve Cornelius hamleleri olmamalıydı. Bazı oyuncular risk edilmemeli. Kupa maçın var. Ciddi rotasyon yapılmalıydı. Çünkü sakatlık riski var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Flaş Fırtına yorumu! "Bu isimler riske edilmemeli" 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:04
İşte şampiyon Fırtına'nın Hatay'daki ilk 11'i! 06 Mayıs 2022 | 12:00
03:40
İşte Fırtına'nın Hatay'daki muhtemel 11'i 06 Mayıs 2022 | 12:00
00:53
Fırtına için flaş Şampiyonlar Ligi yorumu! 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:12
Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:19
Fırtına Hatay'a coşkuyla uğurlandı! 05 Mayıs 2022 | 12:00
00:32
Avcı'ya canlı yayında büyük övgü! 05 Mayıs 2022 | 12:00
03:35
Fırtına'dan şampiyonluk hikayesi! 03 Mayıs 2022 | 12:00