TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya 3 hoca adayı!
Trabzonspor'da yeni başlan Ertuğrul Doğan gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Doğan'ın ilk olarak hoca konusunu neteştirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Detayları canlı yayında Ulaş Özdemir aktardı. Özdemir, "Trabzonspor'da en güçlü adaylar sırasıyla Vincenzo Montella, Çağdaş Atan ve Fatih Tekke." ifadelerinde bulundu. TS SPOR HABERLERİ
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