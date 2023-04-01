Erman Toroğlu Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Seyir zevki iyi. Halı saha maçı gibi, oyuncular birbirlerine sert girmiyorlar. Hava güzel ama sahanın dolması lazım. Trabzonspor kendine yeni bir yol seçiyor. Geçiş dönemindeler" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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