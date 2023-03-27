Fatih Terim Trabzonspor'a gidecek mi? Canlı yayında yorumladı!
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fatih Terim'in Trabzonspor'a gideceği iddiaları hakkında konuştu. Kapsal, "Fatih Terim, 'taş yerinde ağır' diye düşünerek Trabzonspor veya başka bir takıma gitmez" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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