TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Cornelius'a övgü! "Oyun onun üzerinden oynanıyor"
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavili takımın yıldız golcüsü Cornelius'tan övgü dolu sözlerle bahseden Aslan, "Çok değerli bir oyuncu. Oyun Cornelius'un üzerinden oynanıyor. Takımın belki de en önemli oyuncusu. Yanına Visca'nın oyun zekası da katılında oyunu biraz daha rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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