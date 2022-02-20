TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu! "2 sene sonrası bile..."
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. A spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un gidişatını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray konuşuyoruz ama Trabzonspor'da hangi oyuncu oynarsa oynasın konuşmuyoruz. Kimin oynadığı fark etmiyor. Bir oyuncuya bağlanırsa yandın. Giren de çıkan da ona göre oynayacak. Bu 3 takımda da hiçbir şey belli değil ama Trabzonspor'da Abdullah Avcı 2 sene sonrasını bile belirlemiştir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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