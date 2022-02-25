TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Trabzonspor - Kayserispor maçın ilk yarı değerlendirmesi!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Misafir takım ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonsporlu genç yetenek Ahmetcan Kaplan hakkında konuştu. Toroğlu, "Bunları yapmaması lazım." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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