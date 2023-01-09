TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Abdullah Avcı yorumu! İstifa sinyali mi verdi?
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Maçtan sonra açıklamaları ile kafalarda soru işareti bırakan Abdullah Avcı'nın sözlerini değerlendirdi. Toroğlu, "Abdullah Avcı şu konuda haklı. Hoca çok büyük iş yaptı yıllar sonra. Trabzonspor'u herkesle beraber şampiyon yaptı. Hoca, bu işi halledemezsek ben gideyim ve yeni bir hoca gelsin, kan değişiklikliği olsun diyor. Yönetim de ben de Trabzon da yıpranmasın diyor. Ben 4-5 sene sonra akılda kalırım ve gelirim diyor. İşin şekli bu." dedi. | Trabzonspor haberleri
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