TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Trezeguet'in iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trezeguet'in 73. dakikada ofsayta takıldığı pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Bu pozisyonların gol olması lazım. Futbol ayakla oynanıyor. Benim boyum senden uzunsa ne yapayım. Şunun ofsayt olmaması lazım. Yazık." dedi. | Trabzonspor haberleri
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