TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi!
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bunu yapabiliyordunuz. Peki şimdiye kadar neredeydiniz? Yaptıkları pres, akıllı oyun... Takımın boyu 25 metre. Bu oyunun süresi ne kadar sürer bilmiyorum ama 70-80 dakika sürecektir. O zaman fizik gücünüz de iyi demektir. Niye oynamadınız abi? Bir şeyler olmuş. Trabzonspor sahada kavga ediyor. Sadece Abdülkadir Ömür ve biraz da Bakasetas ediyordu. Şimdi herkes birbirine yardımcı oluyor. Herkes birbirinin açığını kapatıyor." dedi. | Trabzonspor haberleri
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