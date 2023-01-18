Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki Süper Lig temsilcisi, turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki; Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Furkan Yıldız, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı öncesi tüm detayları aktardı.
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