TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu: Müthiş bir oyuncu!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zorlu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Hamsik müthiş oyuncu. Top sağ açıkta. Herkes o tarafa dönerken Hamsik sol açığa doğru 40 metrelik top attı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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